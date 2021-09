Od začátku srpna organizujeme na Stříbrníku v Javorníkách II.etapu komunitního kosení a úklid sena. Sečeme mozaikovitě. Tedy nepokosené plochy, kde ještě dokvétá řada rostlin, ponecháváme pro motýly, včely, čmeláky, rovnokřídlé a další živočichy, a to až do konce léta. Děkujeme všem, kteří se zapojili, společně tak pomáháme chránit valašské květnaté louky.

Vůně posekané louky je nepopsatelná, musí se zažít. Valašské ekocentrum ČSOP se již řadu let stará o kosení této lokality květnatých luk na Stříbrníku v Javorníkách. Právě sečení kosou je nejen tradiční metoda, ale také nejšetrnější k přírodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.