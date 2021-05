Pojďte se se mnou projít malebnými uličkami ve dne i v noci i při západu sluníčka ve fotografiích.

Město Štramberk.Zdroj: Jiří Baran

O původu Štramberka - stará lidová pověst



Před více než tisíci lety pohané, tehdejší země Moravy držitelé, chtěli na Kotouči, jenž později od křesťanů horou Olivetskou a Kalvarií byl pojmenován, vystavěti nedobytný hrad kamenný, ale co za dne vystavěli, to všecko nočním časem bylo pobořeno a rozmeteno.

Dlouho nevědělo se, kdo je rušitelem a ničitelem jejich práce, až konečně přišli na to, že jsou to malí, černí trpaslíci, jejichž brlohem byla čertova díra. Tito zlí duchové častěji vycházeli ze svého úkrytu v nepřístupné skalní stěně, škodili dobytku, poškozovali jako od vichru lidské příbytky, naplňovali je obludami a strašidly, znepokojovali ženy, matky a děti, ano i kazili pokrmy nad ohněm, až z toho velký hlad a nedostatek povstal.

Když tedy pro zlobu trpaslíků nemohli pohané vystavěti hrad na Kotouči, vyhlédli si na blízku jiný příkrý a příhodný vrch k postavení zámku z přetvrdého kamení, a to je nynější hrad Štramberk s vysokou věží neboli kulatinou uprostřed. Pod ním pak vybudovali město, v něm se usadili a ohradili tak silnou zdí, že vzdorovalo každému nepříteli a ani černé neboli čarodějné vojsko ho nedobylo. Zdroj: www.stramberk.cz

Jiří Baran