Představují obrovské riziko psychických a fyzických problémů, proto by měly být zásadně pod dohledem lékaře, který váš zdravotní stav pravidelně kontroluje. Nesmí se zapomínat na to, že každá dieta má svou maximální délku používání.

V případě, že se stanovené doby překračují, diety se opakují, může hrozit rozvrat metabolismu, stoupá riziko infarktů, vznik rakovin, cukrovky a jiných zdravotních problémů.

Čím si dietami nejvíce škodíme, čím nás nejvíce ohrožují?

Dietami si vytvoříte tzv. „hladovku“ – to, co shazujete, jsou svaly (svalovina). Všechny tuky zůstávají v těle. Jakmile se vrátíte k běžnému stravování, tělo si začne vše ukládat „na horší časy“. Následkem je, že přiberete nejen to, co jste shodili, ale i spoustu dalších kil navíc.

Nemáte svalstvo, kůže je povislá, vzniká celulitida, problémy se zažíváním, otoky, cysty aj. Nejvíce utrpí psychika – výčitky, pocity beznaděje, zoufalství, rezignace, náladovost a mnoho dalších komplikací.

V případě nízkého příjmu sacharidů dochází dokonce k zastavení tvorby inzulinu, snížení krevního cukru. Záhy se objevuje únava, riziko cukrovky 2. stupně, sucho v ústech, mdloby, nervozita, podrážděnost, psychické problémy, problémy s kůží, vlasy, nehty, křeče, poruchy menstruace aj. Může dojít ke stavu, kterému se říká ketoacidóza, což je abnormální vzestup kyseliny v krvi a vzniká tak právě při nedostatečném příjmu sacharidů.

Opodstatnění diet:

*Dieta je vhodná jako podpora léčby onemocnění – například bezlepková, žlučníková, pro diabetiky, DNA. Vždy musí být pod dohledem lékaře. Řešení bez diet a úmorného, nelogického hladovění.

*Trvalé hubnutí znamená vyvážená strava + pravidelný pohyb.

*Za zdravé hubnutí se považuje pokles hmotnosti o 0,8kg-1kg za týden ne více. Musí však být dodrženy stanovená pravidla a postupy, aby nedocházelo k poškození zdraví.

*Přijměte zodpovědnost za svoje chování, činy. To, jak vypadáte, je důsledek vašich rozhodnutí. Nikdo vám nedrží nůž pod krkem a nenutí vás sníst ještě jednu porci navíc nebo cítit se špatně, když k tomu nemáte žádný důvod.

*Myslete hlavou a zamyslete se nad příčinou vašich potíží – nespokojenost, strach, úzkosti, obavy, nestanovení si cílů, priorit, neorganizovanost a jiné. *Trpíte a má to negativní dopady nejen na vás, ale zejména na vaši rodinu nemluvě o tom, jaké vytváříte vzorce chování pro vaše děti.

Pokud doma neustále mluvíte o tloušťce, dietách, máte negativní smýšlení, tohle vše si děti zafixují do podvědomí, automaticky přejímají a budou uplatňovat i v dospělosti.

Buďte optimisti, mějte se rádi, chvalte se, pečujte o sebe. Kila navíc jsou jen nezpracované emoce, které se chtějí dostat na povrch. Pokud je však budete ignorovat, nikdy žádná kila natrvalo neshodíte. Budete patřit k těm, kteří jen o problémech mluví, ale nikdy se k nim se zdravým rozumem nepostaví čelem. Co vlastně opravdu od života chcete?

Autorka textu: Pavlína Podloučková, odborná pracovnice v ochraně veřejného zdraví a Certifikovaná poradkyně pro výživu a odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, tel: 605 300 835