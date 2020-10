Nocování s Andersenem letos proběhlo na Vsetínsku on-line z domu

V rámci facebookové události Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, do které se zapojilo 43 účastníků, vyzvala knihovna děti a rodiče ke čtení z pohodlí domova, a to v pátek 9. října od 19 do 22 hodin. Účastníci dostali od knihovny nejrůznější tipy, inspirace ke čtení, mohli se zapojit do soutěží nebo si něco vytvořit. Své čtenářské zážitky sdíleli v události prostřednictvím fotek a videí.

Jubilejní 20. Noc s Andersenem letos proběhla on-line | Foto: archiv Masarykovy veřejné knihovny Vsetín