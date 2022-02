Děti na Noční stopě Valachy závodí na trasách od 700 metrů do 2,7 kilometrů, stejně jako dospělí s intervalovým startem po deseti vteřinách, což je i přes organizační náročnost pro všechny maximálně komfortní. Dospělí, kteří závodí již za úplné tmy s čelovkami, si letos mohli poprvé vybrat ze dvou distancí – jeden okruh v délce 7,5 km, nebo dva okruhy dlouhé 15 kilometrů.

Vítěz Radim Srnský, jenž vyhrál také v roce 2020, zajel hlavní závod v čase 47:24 minut. Druhý byl Martin Holiš, třetí Dušan Žemlík. „Byl to krásný závod. Dokonale se to povedlo, skvělé podmínky, super trasa. Co víc si přát. Noční stopa je pro mě svou atmosférou naprosto jedinečný závod u nás,“ pochvaloval si v cíli Radim Srnský.

Mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Krupová před Monikou Kučerovou a Monikou Kadlecovou. Zlato na Noční stopě si v historii Valachy tour připsala již potřetí. „Bylo to parádní, Noční stopa má skvělou atmosféru. Dva roky jsem teď nezávodila, takže to pro mě bylo těžší, o to větší radost mám z vítězství. Ten závodní duch tam pořád je,“ usmívala se Lucie Krupová.

Noční stopa Valachy, pořádaná karlovickým Resortem Valachy, byla první akcí seriálu DATART VALACHY TOUR, jenž bude i letos zahrnovat čtyři závody v různých disciplínách. „Do jubilejního ročníku jsme vstoupili s novým titulárním partnerem, elektro prodejcem DATART. Právě díky jeho podpoře můžeme v situaci, kdy jiné sportovní akce nepřečkaly covidové období, nejen pokračovat v pořádání závodů v již zavedené kvalitě, ale také je dál vylepšovat a rozvíjet. Nově například závod BIKE VALACHY rozšíříme z jednoho dne na dva, z každé z akcí vysíláme live stream a mohli jsme zachovat symbolické startovné závodů dětí,“ uzavřel Bohuslav Komín. Další akce DATART Valachy tour – závod Bike Valachy – se bude konat 18. a 19. června, nově se jeho dějiště přesouvá do blízkého resortu v Bílé.

Výsledky muži 15 km:

1. Radim Srnský – Lyžařský oddíl Žďár nad Sázavou 47:24

2. Martin Holiš – Rocky Mountains - Maloja 49:11

3. Dušan Žemlík – Vivasport 49:41

Výsledky ženy 15 km:

1. Lucie Krupová – Klub biatlonu Rožnov pod Radhoštěm 58:19

2. Monika Kučerová – Suprerior Riders 1:04:59

3. Monika Kadlecová – CK Epic Dohňany 1:07:18

Martina Žáčková, Resort Valachy Velké Karlovice

