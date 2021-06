Ivan Kolařík byl studentem medicíny, jemuž bylo studium přerušeno kvůli uzavření vysokých škol v listopadu 1939. Jako velký vlastenec se připojil k bojům ve Francii a posléze po její kapitulaci k odboji s centrálou v Londýně. Po výcviku se stal součástí tříčlenného výsadku parašutistů s krycím názvem Out Distance, který měl, podobně jako ostatní parašutistické skupiny, za úkol provádět různé činnosti, jako dopravení vysílaček a radiomajáků či plánování sabotáží.

Smůla se lepila na paty

Plánovaná odbojová činnost výsadku byla snad od začátku odsouzena k neúspěchu. Po seskoku, který se podařil až napodruhé v noci 27. března 1942, skupina přistála namísto u Tábora poblíž Telče. Velitel výsadku si poranil nohu, ale nejvýrazněji svůj osud i osud své rodiny zpečetil právě Ivan Kolařík. Ten při výskoku ztratil falešné osobní doklady, spolu s fotkou své snoubenky Milady Hrušákové, s věnováním.

Pamětní deska Ivanovi Kolaříkovi, rodině Kolaříkové a Hrušákové, Mírová ulice č. 500 ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se souhlasem MuRV (archiv muzea)

Za pomoc parašutistovi - smrt

Poté, co se členové skupiny rozdělili, Ivan odjel do Valašského Meziříčí k rodičům, kde se sešel i s Miladou a jejími rodiči, od kterých dostal potravinové lístky, které posléze sehrály významnou roli ve smutném osudu obou rodin. V těch chvílích se už rozbíhalo pátrání gestapa, které bylo nakonec úspěšné. Raději než zatčení gestapem, Ivan zvolil smrt otrávením, ke kterému došlo 1. dubna 1942 ve Vizovicích. Ani to ale jeho rodinu nezachránilo. Dle legitimace na jeho skutečné jméno a čísel z potravinových lístků, zlínské gestapo poměrně snadno vypátralo obě rodiny. Za pomoc parašutistovi Ivanu Kolaříkovi byli 30. května popraveni Ivanovi rodiče Josef a Josefa, bratr Jiří s manželkou Jaroslavou a nenarozeným dítětem, a přítelkyně Milada s rodiči Bohumilem a Amálií. Z rodiny Hrušákových zůstala naživu jen nezletilá dcera a mladší sestra Milady Květa.

Osudy dalších členů výsadku Out Distance už nemohly být rozdílnější. Velitel výsadku Adolf Opálek zemřel společně s dalšími šesti parašutisty v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde se schovávali po atentátu na R. Heydricha. Třetí člen Karel Čurda se stal konfidentem gestapa, který dokonce sehrál roli ve smrti někdejších přátel.

Andrea Mrštinová, historička, Muzeum regionu Valašsko