Okénko i rozvážka

Svým čtenářům v době, kdy je zavřeno nabízí vsetínská knihovna hned dvě řešení, výdejní okénko a uživatelům se zdravotním omezením také rozvážku knih až domů. Registrovaní uživatelé knihovny mohou zadat svou objednávku prostřednictvím čtenářského konta nebo elektronicky zasláním na e-mailovou adresu: centralnipujcovna@mvk.cz, případně telefonicky na čísle 575 755 141, 720 449 454 (telefonicky v době od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 v pracovní dny). Knihovna následně zašle e-mailem nebo sms zprávou potvrzení objednávky, termín a další údaje o předání/převzetí knih či dalších titulů (CD, audioknihy, stolní hry atd.).

Rozvážka knih (určena registrovaným uživatelům MVK, jejichž trvalý nebo krátkodobý zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu MVK) probíhá vždy v úterky, předávka na základě objednávky proběhne na místě po potvrzení a dodání bližších instrukcí od knihovníka. Více podrobnějších informací najdete přímo na webové stránce knihovny ZDE

Službu rozvážky mohou využít senioři a imobilní občanéZdroj: archiv knihovny MVK

O tom, že čtenáři během pandemie nezanevřeli na četbu svědčí i velký zájem o tyto služby. „Čtenáři jsou úžasní, děkují, jsou vděčni za každou dodávku čtiva a duševní potravy. K půjčení si kromě knih mohou objednat také stolní hry, audioknihy či noviny a časopisy,“ vyjmenovává mluvčí knihovny, Kateřina Janošková. A jak přiznává, jde v době pandemie především o komunikaci a individuální přístup ke každému ze čtenářů.

Denně tak knihovníci odbaví desítky až stovky telefonátů, e-mailů a objednávek. „Lidé si často chtějí popovídat, řešit, co je trápí, potřebují, aby je někdo vyslechl a poradil. Samotná navigace ke knize a uskutečnění výpůjčky je tak mnohem časově, technicky i personálně náročnější,“ doplňuje Janošková.



Lidé čtou. Nejvíce jedou detektivky

V knihovně zaznamenali také velký nárůst ve výpůjčkách e-knih. Čísla mluví za vše, jen od začátku února 2021 bylo k datu 20. února půjčeno a vráceno 4196 knih a dalších titulů. A jaké knihy a žánry jsou mezi čtenáři populární? „Veliké oblibě dospělých čtenářů se těší detektivky Roberta Bryndzy, těsně následují romány současných českých autorů: Patrika Hartla, Aleny Mornštajnové, Karin Lednické nebo Petry Dvořákové,“ vyjmenovává Janošková. U malých čtenářů se drží v kurzu Deníky malého poseroutky, ale také Deník báječného kamaráda.

Otázka na tělo - Co vás na vaší práci naplňuje?

„Myslím, že nebudu mluvit pouze za sebe, když řeknu "lidé". Uživatelé, čtenáři, studenti, kolegové, tým, se kterým pracuji. Prostě spousta milých tváří a otevřených srdcí, která dělají vsetínskou knihovnu tím, čím je," odpovídá Kateřina Janošková.

Zpět v čase - oslavy 100. výročí vsetínské knihovnyZdroj: archiv knihovny MVK

Co knihovna chystá?

Jelikož knihovna slaví kulatiny, zaměřuje logicky program k připomínce tohoto výročí a to nejen návraty do historie vzniku knihovny, ale i na současnost. Nově v knihovně pomáhají také seniorům s registrací na očkování proti koronaviru. A chystají akce na měsíc březen, který patří čtenářům. „S ohledem na situaci jsme se přesunuli se svými aktivitami i službami do on-line prostředí. Uživatelé se tak mohou připojit na on-line besedu nebo se inspirovat při zajímavých videích s tipy na tvoření, četbu či knižní novinky,“ uzavírá Janošková.

POČET ČTENÁŘŮ

6795 registrovaných čtenářů, z toho 2021 dětí do 15 let

*statistika k 31. 12. 2020*

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Výdejní okénko i chytré instruktážní video

Podobně jako vsetínská knihovna, i čtenáři ve Valašském Meziříčí si mohou knížky objednávat on-line a vyzvednout si je ve výdejním okénku. To je otevřeno denně od pondělí do pátku v těchto časech: pondělí a středa od 9 do 17 hodin; úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 15 hodin.

Městská knihovna Valašské MeziříčíZdroj: archiv knihovny MeKValmez



Rezervace a objednávky po dobu uzavření knihovna příjímá prostřednictvím čtenářských kont, případně přes e-mail sluzby@mekvalmez.cz či telefon 571 621 589. Jakmile budou knihy připraveny k výdeji, knihovna vás bude nejprve informovat e-mailem či SMS. Pak teprve si můžete knihy přijít vyzvednout. Při vyzvednutí objednávky je důležité mít u sebe čtenářský průkaz. U hlavních dveří do budovy zvoňte na zvonek „čítárna“, jakmile knihovníka uslyšíte v domácím telefonu, sdělte mu své jméno a číslo průkazky. Balíček s knihami pro vás následně připraví na výdejní místo.

Jak potvrzuje sama ředitelka knihovny, Zdeňka Smahlová je o tuto službu veliký zájem: „Pro naše čtenáře jsme připravili krátké instruktážní video, jak si snadno objednat knihy on-line. Někteří čtenáři ale využívají možnost objednat si knihy po telefonu či e-mailem.“

Zdroj: Youtube

Velký zájem čtenářů, detektivky, komiksy i chytrá tužka

Poté, co se knihovna přestěhovala do nových prostor komunitního centra pozorují velký příliv nových registrací, ale i návštěvníků akcí. „Tento zájem nás velmi těší, dává nám vědět, že svou práci děláme dobře, ale na vavřínech neusínáme, naopak motivuje nás to vymýšlet další akce či nabízet nové služby,“ podotýká Smahlová.



Také ve Valašském Meziříčí čtenáři cílí na detektivky a romány českých autorů – Aleny Mornštajnové či Karin Lednické. Velký zájem je však také o historické romány a „červenou knihovnu“. „Z dětských knih pak vede určitě povinná četba, Harry Potter, Deníky malého poseroutky či knihy Lois Lowryové. Dále se půjčují komiksy a v neposlední řadě i deskové hry a Albi tužky. Ano, i to si dnes můžete v naší knihovně vypůjčit,“ vypočítává Zdeňka Smahlová.

Uvnitř Městské knihovny Valašské MeziříčíZdroj: archiv knihovny MeKValmez

Otázka na tělo – Co vás na vaší práci baví?

„Určitě je to práce s lidmi, setkávání se s nimi, motivace dětí ke čtení, která přináší rozvoj jak verbálních dovedností tak i rozvoj fantazie. O tom je knihovna,“ odpovídá upřímně Smahlová.

A co knihovna chystá?

Aktuálně na webu knihovny probíhá soutěž, do které se s chutí může zapojit celá rodina - Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmese aneb Úkoly pro váš mozek, inspirované největším detektivem všech dob. „Dále pořádáme také on-line vzdělávací lekce pro základní školy i Virtuální univerzitu třetího věku pro seniory. V rámci služeb zprostředkováváme pro studenty v době omezeného provozu knihovny také meziknihovní výpůjčky, tak aby se mohli dostat ke studijním materiálům,“ dodává na závěr ředitelka knihovny, Zdeňka Smahlová. Všechny informace a novinky knihovna pravidelně zveřejňuje na svém webu a sociálních sítích.

POČET ČTENÁŘŮ

4816 registrovaných čtenářů,

z toho 1345 dětí do 15 let

*statistika k 31. 12. 2020*

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Výdejní okénko i bibliobox

Knihovna je otevřena pouze pro bezkontaktní výdej předem objednaných dokumentů. Pro bližší informace a způsob bezkontaktního vyzvednutí dokumentů můžete volat na telefonní číslo: 777 750 455. Knihy můžete objednávat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím svého čtenářského konta. Vracení knih pak probíhá prostřednictvím BIBLIOBOXU. Vzhledem k dynamicky vyvíjející se situaci okolo pandemie se může v dalších dnech způsob provozu knihovny změnit. Změny budou zveřejněny na webu knihovny a také na Facebooku či informačními e-maily.

Městská knihovna v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: archiv knihovny KniR

O tom, že je o bezkontaktní výpůjčky knih zájem potvrzuje také Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm: „Od 1. ledna do dnešního dne evidujeme 3540 návštěv a 19 602 výpůjček dokumentů. Co se týká služby rozvážky knih pro seniory a imobilní občany, tu nabízíme ve spolupráci s T-klubem a je využívána spíše občasně.“

Nejvíce se půjčují nové aktuálně vydané knihy, dále pak povinná četba. Žánrově jsou tahounem milostné romány, detektivky a thrillery.

Otázka na tělo - Co vás na vaší práci naplňuje?

„Vědomí, že se jedná o práci smysluplnou, obohacující kulturní a vzdělanostní stránku lidí. A také zpětná vazba a reakce nejenom od čtenářské veřejnosti, kdy lidé oceňují činnost knihovny v našem městě,“ odpovídá Pavel Zajíc.

Co knihovna chystá?

Od 1. března bude pro registrované čtenáře knihovny dostupná Databáze děl nedostupných na trhu DDNN, která obsahuje nejen digitalizované knihy, ale také mapy a periodika v počtu více než 70 tisíc dokumentů. V rožnovské knihovně je také možno výpůjčky e-knih.

Nejen pro registrované čtenáře, ale i široká veřejnost se může zapojit do on-line besed, které knihovna pořádá jednou až dvakrát v měsíci. „Průběžně je stále dostupná soutěž Lovci perel pro děti, a v březnu také chystáme vyhlášení vítězů okresního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša,“ vyjmenovává Zajíc.

Zdroj: Youtube

O všech svých aktivitách informuje knihovna na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a dále také ve Spektru Rožnovska a zpravodaji z knihovny, který je rozesílán registrovaným čtenářům e-mailem. „Suma sumárum: I přes ztížené fungování jsou knihovna a její aktivity přístupné všem, kdo o ně projeví zájem. A jsme za to rádi,“ uzavírá Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

POČET ČTENÁŘŮ

3051 registrovaných čtenářů,

z toho 696 dětí do 15 let

*statistika k 31. 12. 2020*