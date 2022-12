První přírůstek do muzejních sbírek pochází z Loučky u Valašského Meziříčí. Poklad drobných stříbrných mincí (818 ks) je zatím možné datovat do období po polovině 16. století až do poloviny století následujícího. Zajímavý je také poměrně velký geografický rozsah ražeb – mimo Čech, Moravy a Slezska, má početné zastoupení Polsko, Uhry, německé země a Tyrolsko.