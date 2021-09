Muzejní kukátko: Vznik veřejné knihovny ve Valašském Meziříčí

Čtenář reportér Čtenář





K začátku školního roku stejně tak jako k dlouhým večerům nadcházejícího podzimu nepochybně patří čtení spousty nových či vypůjčených knih. Od 60. let 19. století ve Valašském Meziříčí začaly první snahy o poskytnutí čtiva obyvatelům města, ale v druhé polovině 19. století to zájemci o vypůjčení literatury neměli určitě tak snadné, jako to mají dnes, a jednoznačně ani nemohli vybírat z tisíců různých dostupných titulů. Více v článku Andrey Mrštinové, za který děkujeme.

Krásenská radnice, sídlo městské knihovny do roku 2019 | Foto: archiv MuRV