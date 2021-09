Celkově měla novou výstavbu hojně doplňovat zeleň, aby město zapadlo do okolní přírody. Vzhledem k rozvoji dopravy se počítalo i s úpravou hlavní silnice první třídy z Opavy na Slovensko, která prozatím měla probíhat souběžně s železniční tratí na Trávníkách a v budoucnu měla být přeložena na jižní okraj města.

Dolní město mělo zachovat svoji funkci obchodního, hospodářského a kulturního střediska, s bydlením převážně v činžovních domech, dodržujících nadále šachovnicový půdorys, a centrum se mělo být přeneseno do nově stavené části Trávníky.

Plán určoval rozvoj města pro příštích 50 let, v knize Vsetín z roku 1946 se o dalším výstavbě uvádí: „…město má svou polohou neobyčejně vděčné předpoklady pro další a novou urbanistickou výstavbu.“

Během druhé světové války i po ní se Vsetín díky průmyslu rozrůstal co do počtu obyvatel. Těm se však neodstávalo bytů, a tato skutečnost donutila příslušné úřady v roce 1946 vypracovat plán výstavby města, jehož autorem byl architekt a rodák z Krásna nad Bečvou, Václav Hilský. Více se dozvíte v článku Pavla Mašláně, za který moc děkujeme.

