Hospodyně od velmi brzkého jitra, často už po půlnoci, zadělávala na chléb a vdolky a připravovala štědrovečerní pokrmy. Ty byly sice skromné, ale mělo jich být optimálně magických devatero. Tvořily se obvykle oplatky s medem, polévka, sladká kaše, brambory se zelím, vdolky, ořechy, jablka a sušené ovoce.

Obřadní význam pečiva

Obřadní význam se toho dne přikládal pečivu – skrojek štědrovečerního chleba se dával do zrní, aby byla v příštím roce dobrá úroda. Největší koláč zvaný „ščedrák“, z něhož se kus dával dobytku, měl zvýšit jeho zdraví. Pomocí „ščedráku“ se také věštila budoucnost – při pečení se do něj pro každého člena rodiny zapíchala pírka. Komu se po upečení pírko ožehlo, toho čekala nemoc, komu shořelo úplně, měl do roka zemřít.

Smetí mělo ochránit dobytek před nemocemi

V každé chalupě se uklízelo a zametalo. Také smetí mělo toho dne kouzelnou moc – vynášelo se do chléva pod dobytek, který mělo chránit před nemocemi a čarodějnicemi, a svobodné dívky pomocí něj hádaly budoucnost.

Tradice u štědrovečerního stolu

Výjimečná pozornost se věnovala chystání štědrovečerního stolu. Ten se v bohatších rodinách přikryl ubrusem, v chudších lněnou plachtou. Kromě jídla se na něj pokládaly předměty, mající ochranný a blahonosný význam. Doprostřed stolu se položil dožínkový věnec, k němu se dávalo po hrstce od každého obilí a vůbec všeho, co se na poli urodilo, aby byla v příštím roce hojná úroda. Nesměly chybět chléb a sůl – symboly domácího života a prosperity. Pod plachtu se strkaly peníze, aby jich i v dalším roce bylo dost. Nohy stolu se obtáhly řetězem, aby zloději neškodili v domě a vlci ovcím na salaši („zamykala sa vlkům huba“). Na řetěz si všichni položili nohy, aby je v příštím roce nebolely. Řetěz chránil dům i před čarodějnicemi. V některých rodinách si pokládali nohy na sekyru, aby je neměli v budoucnu bolavé.

Po zásvitu první hvězdy se pracovní den překlopil do svátečního štědrého večera, jímž začaly Vánoce.

Autorka textu: Milada Fohlerová, etnografka Muzea regionu Valašsko