Muzejní kukátko: Sklářský designér Jindřich Mach

O minulém víkendu přešel letní čas opět na zimní a na vypínač lampičky tak bezděky sáhneme o něco později. Elektrické světlo je luxusem, které si do domácností na Valašsku našel cestu v hojné míře až v polovině 30. let 20. století. A to i navzdory faktu, že právě Valašsko je oblastí, jež po více než století zásobovala stínidly ke světlům nejen evropský trh, ale i zámoří.

Část soupravy Alma navržené Jindřichem Machem, 1935, lisované sklo. Sbírka Muzea regionu Valašsko. | Foto: archiv MuRV