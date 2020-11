Ticho, které je předzvěstí přicházející zimy, protrhne občasné zapraskání proschlé větve. Ale klid, který se nad lesem vznáší, je jen zdánlivý. U spárkaté zvěře probíhá nejočekávanější období v roce, čas lásky. Název měsíce října je odvozen od jelení říje, ale podle staré pranostiky O svatém Jiljí jdou jeleni k říji (1. září).

Kde je tedy pravda?

Vysvětlení najdeme v 15. století, kdy byl říjen, původně devátý měsíc v roce, zaměněn s měsícem září. Jelení říje tedy opravdu probíhá v září. Vraťme se ale o měsíc zpět.

Jako první nastává říje srnčí

O atraktivní teritorium, na které srnec v průběhu srpna vábí všechny samice z okolí, tvrdě soupeří s každým nevítaným návštěvníkem samčího pohlaví. Mnohem bouřlivěji probíhá již zmíněná říje jelenů. Středem zájmu samců je říjné teritorium, takzvané říjiště, kterému je i po několik let věrná skupina laní.



Pro vítěze, který teritorium i s laněmi získá, je toto období mimořádně náročné. Laně neustále obíhá, shání je dohromady a hlasitým troubením dává případným sokům na vědomí, kdo je pánem tohoto harému. Při tomto fyzickém i psychickém vypětí nepřijímá žádnou potravu a ze své hmotnosti ztrácí 30 – 40 kilogramů. Pokud se objeví stejně silný soupeř, dojde k vyčerpávajícímu a nebezpečnému souboji, při kterém může být některý z účastníků smrtelně zraněn.

Zdroj: Archiv MuRV

Zatímco jelení říje v říjnu doznívá, začíná říje daňků

Jejich souboje nejsou tak urputné jako jelení. Zápasníci se svými parohy do sebe zaklesnou, občas se přidá i třetí, společně se přetlačují a po chvíli se klidně rozejdou. Daněk samice nevyhledává. Zdržuje se na říjišti a vábí je svým hrdelním hlasem, takzvaným rocháním.



A jak to mají mufloni a divoká prasata?

U muflonů, jejichž říje probíhá nyní v listopadu, je strategie soubojů jiná. Prudké čelní střety s rozběhem, doprovázené dunivými nárazy, jsou slyšitelné do dalekého okolí. Rozvášněné samce před otřesem mozku chrání výrazně zesílená čelní kost a nárazy tlumí i pevná a pružná páteř. Plejádu říjné spárkaté zvěře uzavírá prase divoké. Kňouři na sebe útočí mohutnými špičáky, takzvanými páráky, které mohou dosahovat délky až 25 centimetrů. U této zvěře probíhá období říje od listopadu do února.

Autorka textu: Mgr. Květa Zemanová, Muzeum regionu Valašsko