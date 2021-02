Stavba přehrady je jedním z 5 možných variant opatření, která na Bečvě mohou vzniknout. Plány na stavbu přehrady jsou zde již desítky let, ale v souvislosti s dlouhodobými problémy se suchem a povodněmi jsou tlaky na její zbudování stále větší. O tom svědčí i nedávno aktualizovaný dokument „Politika územního rozvoje ČR“, který počítá se se změnou pojmu „suchá nádrž Teplice“ na „vodní dílo Skalička“. Přitom vybudování přehrady s sebou nese mnohá rizika, na která poukazují odborné studie, ale které si obyvatelé a mnohdy i úřady vůbec neuvědomují.

Zatopením území by zanikla cenná přírodní krajina středního Pobečví, která je důležitá z hlediska přirozeného zadržování vody v krajině a kterou využívají milovníci přírody, rybáři i vodáci. Řeka Bečva je také poslední nepřehrazenou štěrkonosnou řekou v ČR. Během povodní se v korytě valí obrovské množství štěrku, který se v případě výstavby přehrady zastaví o hráz a pak se bude muset nákladně bagrovat. Štěrk naopak bude chybět pod hrází. Odborníci tomu říkají „efekt hladové vody“. Řeka, místo aby odnášela štěrk, se začne zakusovat do podloží, a postupně začne zahlubovat své koryto a snižovat hladinu podzemní vody. To ve výsledku může vést například ke zborcení mostů, a hlavně k úbytku vody ve studních.

S podzemní vodou souvisí další zásadní problém. V místech, kde by stála přehrada, dochází k průsaku vod do Hranického krasu, který dal vzniknout známým Zbrašovským aragonitovým jeskyním, minerálním pramenům v lázních Teplice nad Bečvou a také Hranické propasti, nejhlubší zatopené propasti světa. A teď si představte, že do tohoto spletitého podzemního systému vhrkne tlak vody z přehrady, který přeruší krasovění a způsobí postupný zánik tohoto geologického fenoménu. To jsme dospěli tak daleko, abychom vědomě ničili unikát světového významu, jakým Hranická propast bezesporu je?

A teď se zamysleme nad samotným účelem tohoto vodního díla. Pokud má sloužit jako ochrana proti povodním, není nutno přehrazovat řeku, stačil by tzv. suchý poldr, jedna z dalších možných variant. A jestliže má přehrada sloužit pro nadlepšování průtoků za sucha, těžko pak bude sloužit i proti povodním. Do plné nádrže se totiž voda z povodně zkrátka nevejde.

Zastánci přehrady argumentují tím, že se bude jednat o oblíbený cíl rybářů, milovníků koupání a vodních sportů. Navrhovaná nádrž však bude velmi mělká a pokud má sloužit pro zachycení povodňové vody, bude po většinu času poloprázdnou bažinou plnou komárů. V létě také mohou hrozit masové úhyny ryb v důsledku přehřátí vody. Po povodních bude přehrada zase plná štěrku, bláta a odpadků. A stačí jen pomyslet, k čemu by došlo v případě další chemické otravy řeky…

Z výše uvedených důvodů je jasné, že negativa přehrady Skalička zcela převažují nad jejími klady. Stavba suchého poldru bez trvalého přehrazení řeky je naopak levnější a prozíravější variantou. Přehrady mají smysl pro zadržování pitné vody, ale jejich význam proti suchu a povodním je sporný. Řešení problému vody v krajině je nutno hledat „tam nahoře“, v lesích a na polích. Smysl má také uvážlivý návrat k přirozeným tvarům řek a umožnění jejich rozlivu při povodni do míst, kde nikomu neuškodí.

Mgr. Jan Husák