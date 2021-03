S Valašskem pojí světově uznávaného sklářského výtvarníka a designéra, akademického malíře Jiřího Šuhájka (1943) zejména působení v dnes již legendární vsetínské sklárně Bohemia Art Glass.

Jiří Šuhájek: pohár Kyklop, 1993, sklo čiré, barevné, hutní zpracování, v. 31 cm, sbírka Muzea regionu Valašsko. | Foto: M. Ošťádal

V této huti totiž zastával význačný post uměleckého ředitele, a to od zahájení provozu sklárny až do jeho ukončení (1993 – 2002). Deset let také vyučoval na valašskomeziříčské sklářské škole (1998 – 2008) a následně své znalosti a dovednosti předával i studentům zlínské Univerzity Tomáše Bati.