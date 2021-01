Pro novoroční přípitek nám bylo pro tento rok souzeno teplo domova. O to více jistě vyzněl cinkot sklenic, jejichž zvonivý zvuk mohlo přehlušit snad jen o poznání vážněji vnímané zvolání „na zdraví!“.

Nabídka kalíšků z produkce skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně, 1870. | Foto: Sbírka Muzea regionu Valašsko

Využili jste o svátcích skleničky po babičce?

Ty jistě pochází ze sklárny v Karolince, která byla založena před 160 lety. Jakými skleničkami si ale na Valašsku připíjeli naši praprarodiče ještě před tím, než do zdejších domácností pronikly tenkostěnné a leptem zdobené kalíšky z Charlottiny huti? Na to se můžeme podívat do jednoho z nejstarších katalogů sklárny v Krásně nad Bečvou.