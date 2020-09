Počátkem září se žáci základních a středních škol vrátili, i když za specifických podmínek, zpátky do školních lavic. Co mají, kromě smutku za uplynulými letními prázdninami, se svými „kolegy“ z minulosti společného a v čem se jejich školní docházka liší?

Z výuky na valašskomeziříčské dřevařské škole | Foto: Fotoarchiv MuRV

Zhruba do padesátých let 20. století bylo ve Valašském Meziříčí několik škol různého zaměření. Základní vzdělání probíhalo v obecné a měšťanské smíšené škole, které byly zřízeny v roce 1941 z původní obecné školy a Měšťanské školy pro dívky (ta měla od roku 1919 i samostatnou obecní školu chlapeckou). Kvůli válečným okolnostem byla na několik let obnovena německá obecná škola, která s koncem války zanikla.