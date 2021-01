Skladování piva si žádá chlad

Dozrávání a skladování hotového piva totiž vyžadovalo a vyžaduje celoroční zajištění nízkých teplot na spilce i v ležáckých sklepích, k tomu staří pivovarníci využívali po staletí právě přírodní led. Ten se nejčastěji získával z pivovarských rybníků, případně zamrzlých řek v blízkosti pivovaru, muži vykonávající tuto práci se nazývali ledaři.

Led ve sklepích vydržel i do další zimy

Byli to přímo zaměstnanci pivovaru, či lidé kteří si v zimních měsících, kdy nebyla jiná práce, tímto způsobem přivydělávali. Led nařezali pomocí pily či nasekali sekerami do bloků stejné velikosti, které následně vytahovali háky na břeh. Odtud je odvážely koňské povozy do pivovaru. V pivovaru se led uskladňoval přímo ve sklepích, pokud byly dostatečně hluboké, byl zde schopen led vydržet i do další zimy. Často se dělaly zásoby ledu na delší období pro případ, že by přišla špatná zima.

Není nic horšího, než teplé pivo

Led také používali samotní hostinští, dobře si vědomi faktu že není nic horšího než teplé pivo, chladili pivní sudy ve sklepech svých hospod. Led často odebírali přímo z pivovaru společně s pivními sudy, někdy si do svých sklepů nechali led navážet v zimě z rybníků či řek. Pokud měl hostinský kvalitní a chladný sklep mohl mu v něm led vydržet až do léta. Ledování pochopitelně využíval i vsetínský pivovar. Jelikož se v jeho blízkosti nenacházely žádné rybníky, byl led získáván ze zamrzlé Bečvy. Až do roku 1848 museli ledové kry dovážet poddaní panství v rámci roboty, poté už byla tato činnost placena.

Pivovar měl svou ledárnu

Led se používal při chlazení ve spilce a v ležáckých sklepích, kdy na 1 hektolitr piva bylo potřeba asi 50 kg ledu, to při roční várce přibližně 7 000 hektolitrů v roce 1885. Součástí pivovaru byla taktéž ledárna, kde se led uchovával. Tato budova stála v rohu areálu pivovaru v blízkosti cesty na Valašské Meziříčí. Její součástí byla dřevěná rámová konstrukce, která se v zimě polévala vodou, čímž se vytvářely ledové rampouchy, které se následně srážely a dávaly do sklepa. Ledování se ve Vsetíně používalo, přibližně do 40. let 20. století, poté bylo stejně jako i jiných pivovarů postupně vytlačeno stále rozšířenějším umělým chlazením.

Autor textu: Pavel Mašláň, Muzeum regionu Valašsko