vídeňský pivní císař a vášnivý lovec. Ano, řeč bude o Antonu Dreherovi mladším. Jako jeden z prvních pivovarníků pro převoz piva začal využívat umělé chladicí technologie a právě export piva do zámoří mu vynesl značné jmění. Více o broumovském rodákovi se dozvíte v článku Pavla Mašláně, za který velmi děkujeme.

Dreher s uloveným jelenem v Antonstálské oboře | Foto: se souhlasem Muzea regionu Valašsko

V roce 1894 koupil broumovský velkostatek Anton Dreher junior (1849 - 1921), který patřil ve své době k nejvýznamnějším podnikatelům v habsburské monarchii. Dreher se narodil ve Vídni, po otci stejného jména převzal úspěšnou pivovarnickou firmu v Klein-Schwechatu u Vídně a on sám za svého vedení podnítil další rozmach rodinného podniku. Když jeho otec zemřel, bylo mu čtrnáct let, a až do jeho plnoletosti v roce 1870 za Antona vedli podnik jeho dva poručníci.