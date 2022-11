Co je bioodpad, proč třídíme, kam se všemi zbytky? Otázky i praktický úkol venku: posbírat vše, co na zahradu nepatří. Velká hromada odpadu je přenesena do domečku, kde holky a kluci mají opět úkol. Každý odpad dát do správné popelnice. Učíme se třídit. Společně kontrolujeme, zda jsme odpadky zařadili správně. Vše je vedeno hravou formou, ale věřím, že si žáci zapamatují důležité návyky a budou správně třídit odpad i doma. Společným cílem je snížení směsného odpadu v domácnostech, který končí jako jediný na skládce.