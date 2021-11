Dvě stříbrné medaile a titul vicemistra Evropy získaly mažoretky Infinity v chorvatském přístavním městě Poreči, kde se konal 24. ročník Mistrovství Evropy mažoretek a twirlingu pořádané největší asociací NBTA. Soutěž byla rozdělena na dvě části – mažoretkovou a twirlingovou. Mažoretkové soutěže se zúčastnilo 7 evropských zemí a twirlingové soutěže se účastnilo hned 10 evropských zemí. Mažoretky Infinity reprezentovaly město Kroměříž a celou ČR hned ve třech disciplínách – Parade Corps, která se řadí mezi mažoretkové soutěžní discpiplíny, Twirling team a Twirling dance team, kde kroměřížský tým patří mezi jediné zástupce skupinového twirlingu a je i jediným reprezentantem svazu SMTČR i celé republiky v těchto disciplínách.

Mažoretky Infinity jsou I. Vicemistr Evropy. | Foto: Michaela Koplíková

Úkolem bylo co nejlépe reprezentovat Českou republiku, a to se jim podařilo na výbornou! Pro mažoretky Infinity se přitom jednalo o jejich první mezinárodní účast na soutěži takového formátu. Tomuto úspěchu předcházela složitá cesta přes jednotlivá mistrovství ČR. Mažoretky Infinity zahájily soutěžní klání disciplínou Parade Corps Senior ve čtvrtek 21. 10. 2021 ve sportovní hale Insterport v Poreči. Choreografie na téma Universe si okamžitě získala pozornost publika a obrovský aplaus doprovázel dívky po celou dobu jejich vystoupení. S napětím jsme do druhého dne všichni čekali na vyhlášení výsledků, které přineslo ocenění v podobě I. Vicemistra Evropy 2021!