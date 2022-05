Matla 2022. 50 žáků ze 7 škol se na Valašsku zúčastnilo matematické soutěže

Čtenář reportér Čtenář

Možná se ptáte, kdo nebo co je to Matla? Někdo by si mohl říct, že se jedná o nějakého patlala. Ale to nemusí být pravda. Matla je také matematická soutěž žáků čtvrtých a pátých tříd. Organizovala ji naše škola a proběhla 11. května v prostorách klubu deskových her Vrtule. Zúčastnilo se jí 50 žáků ze 7 škol.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Matla 2022. | Foto: Jiří Vološin