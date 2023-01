Nejproměnlivější rukopis v malířčině tvorbě lze sledovat v době, kdy studovala v Praze a hledala své místo na české výtvarné scéně 40. let 20. století. Malířsky velmi pestrá jsou ale i léta šedesátá – malby se od kontrastně barevných zátiší a figurálních kompozic proměňují v symbolické stromy a krajiny oproštěné od reálné barevnosti. Na počátku těchto proměn stála cesta do Paříže, okouzlení fauvismem a jeho ostrými barvami. Poté se malby J. Hýžové posouvají do modrých valérů – sama malířka na tuto dobu později vzpomínala: „Vždycky, když jsem večer rozsvítila světlo a dívala se ven, tak se mi všechno měnilo do kobaltů a ultramarinů, byla to taková nádhera… a když jsem si třeba na okno dala kytici petrklíčů nebo blatouchů, kontrast těch teplých barev a krajiny tam venku, to bylo něco tak úžasného, že jsem zůstala bez dechu. Tak vzniklo mé modré období.“