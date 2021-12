Proto i na ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí žáci zhlédli v hodinách Informatiky mnoho videí k tématu. Vyučující využili portálu https://osveta.nukib.cz /, kde se věnovali problematice digitální stopy, sociálních sítí, bezpečnosti hesel, ověřování informací a dalším oblastem. Seznámili žáky také s projekty Nenech to být a O2 Chytrá škola.

Žáci nakonec vytvořili plakáty, kde zaznamenali to nejdůležitější, co si zapamatovali. Nejvíce je zaujaly hry Interland a Digistories, což se projevilo v jejich tvorbě. Někteří se tomu věnovali větší část listopadu. A my jim velmi děkujeme za snahu a zájem.

Kolektiv informatiků ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí

