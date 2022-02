Součástí výstavy budou speciální komentované prohlídky, na nichž se návštěvníci dozvědí mnoho informací nejen z kulturní historie kamélií. Tyto prohlídky budou vždy v neděli od 11 a od 14 hodin.

Dále se návštěvníci mohou těšit na floristické ukázky nejen kaméliových vazeb, program pro děti i ukázky práce studentů Střední školy řezbářské v Tovačově nebo setkání s kostýmovanými návštěvníky. Po celou dobu výstavy bude Velkým skleníkem provázet baletní verze La Traviaty. V rámci výstavy můžete projít celou Květnou zahradu, zakoupit si mladé rostliny kamélií (s podrobným návodem k pěstování) a drobné suvenýry.

Výstava bude otevřena od 12. února 2022 do 13. března 2022 denně, vždy od 9 do 16 hodin. Vstup na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady.

Kamélie japonská – je okrasná rostlina pěstovaná v Asii už stovky let. V Evropě začala být známá od osmnáctého století. V 19. století bylo sbírání kamélií zálibou nejen šlechty, ale i jiný majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly speciální skleníky a kvetoucí rostliny se používaly k výzdobě zimních zahrad. Květy kamélií byly ozdobou plesových šatů na evropských dvorech, ale pro samuraje znamená tento květ symbol smrti a znovuzrození. Kamélie jsou stálezelené keře nebo stromy a existuje několik stovek různobarevných odrůd. U nás pravidelně rozkvétají v zimě. Přestože paneláková éra kaméliím příliš nepřála, nevyhovuje jim příliš suchý a přetopený interiér, jsou kamélie v posledních letech velmi vyhledávanými květinami.

Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy kamélií a těšíme se na Vás.

Dagmar Šnajdarová, ‎Národní památkový ústav v Kroměříži

