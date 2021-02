„Od začátku roku jedeme na plné obrátky. Jsou naplánovány všechny významné akce, letní hudební festivaly, výstavy, koncerty a divadla. V době vypnuté živé kultury chystáme na každý měsíc tři až čtyři kulturní akce přes on-line stream. Hlavním pořadem je však pro nás v tuto chvíli TÉČKO – kulturní podcast z Rožnova,“ upřesňuje dramaturgii agentury ředitel Jakub Sobotka.

„Rozhodli jsme se pro relativně nový formát, pro tvorbu podcastu, který mohou lidé poslouchat kde chtějí a kdy chtějí. Je to něco jako „kultura v kapse. Stačí pár kliknutí na mobilu nebo počítači a můžete zahájit poslech, v pohodlí domova, při procházce v přírodě, nebo během cestování.“ dodává Sobotka, proč jako jedna z prvních kulturních agentur začal T klub vydávat vlastní podcast.

Podcast je zvukový pořad, může je tvořit v podstatě kdokoliv, záleží jen na nápadu, volbě témat, které posluchače zaujmou. Nespornou předností je to, že je zdarma dostupný na celém světě. Pořad by měl jít ve svém tématu do hloubky a měl by posluchače nejen pobavit, ale také obohatit.

„První díly jsme zveřejnili začátkem prosince 2020 a od té doby nasazujeme každé úterý nový díl. Jedná se o náš autorský pořad, ve kterém mapujeme zajímavé osobnosti spojené s kulturním děním v Rožnově. Petr Kopecký si povídal s herečkou Kristýnou Podzimkovou, Zbyněk Terner vedl rozhovor s Petrem Fialou nejen o nové desce, Dan Stibor zvaný Ctib připravuje seriál o rožnovské alternativní hudební scéně a Alena Čípová o vážné hudbě. Pavel Jakubík zpovídá cestovatele. Neopomeneme ani další kulturní žánry. Posluchač je najde na stránkách agentury www.tka.cz v sekci Podcasty, anebo na své oblíbené hudební platformě. Věřím, že tento typ pořadu má budoucnost a rádi bychom i v době, kdy bude kultura fungovat zase normálně pokračovali v přípravě dalších dílů. Dalšími hosty mohou být umělci, kteří se do Rožnova rádi vracejí. Časem chceme rozšířit téma podcastů o pamětníky, a získat tak ucelený pohled na rožnovskou kulturu,“ upřesňuje Jakub Sobotka.

Všechny díly podcastu Téčko jdou dostupné zde: https://www.tka.cz/podcasty

Více informací: Jakub Sobotka, 737 252 778, jakub.sobotka@tka.cz

Pavel Jakubík