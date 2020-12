Jak na současné době, těžce dopadající na ekonomiku hotelů a restaurací, najít i něco pozitivního a využít ji pro nové příležitosti? Kuchaři a cukráři z Resortu Valachy Velké Karlovice a jeho zlínské pobočky, Bistrotéky Valachy, během nucené pauzy spojili síly a využili čas k přípravě novinky - unikátní kolekce jedlých vánočních dárků vlastní výroby. Od minulého týdne je na prodej v Bistrotéce Valachy, která zůstala v nouzovém stavu částečně v provozu prostřednictvím svého obchodu potravin a obědů s sebou. Po opětovném otevření hotelů bude kolekce dostupná i v recepcích a v Bistru Razula v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.

Jedlé dárky: novinka, která vznikla "díky" nouzovému stavu. | Foto: Martina Žáčková

„Nápad se začal rodit už před dvěma lety, když jsme se před Vánoci rozhodli místo obvyklých dárků potěšit naše sváteční hotelové hosty a obchodní partnery něčím chutným, vlastnoručně vyrobeným. První rok to bylo valašské müsli, loni dárková dóza se směsí na domácí pečení cookies. Vždy, když jsme se pochlubili fotkami na sociálních sítích, mělo to velkou odezvu a ozývali se zájemci o koupi. Začali jsme proto uvažovat o celé dárkové kolekci, ale teprve „díky“ nouzovém stavu vznikl prostor se tomu věnovat a dotáhnout vše do konce. Když už jsme nucení omezit provoz, tak kdy jindy je čas na realizaci dlouho odkládaných nápadů, než právě teď,“ vysvětluje generální ředitel Resortu Valachy a Bistrotéky Valachy Tomáš Blabla.