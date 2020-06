Krása zachycená objektivem: Žlutá houba na dubu letním, že by to byl sírovec?

Naši čtenáři nepřispívají pouze texty o zajímavostech ve svém regionu, ale také fotografiemi. Pokud už dlouho fotíte takzvaně do šuplíku, jen tak pro svou radost, nebojte se svými fotografiemi pochlubit a poslat nám je do Valašského deníku. Fotografie zajímavé žluté houby rostoucí na dubu letním nám do redakce poslala Vlasta Šimková.

Žlutá houba na dubu letním | Foto: Vlasta Šimková