Krása zachycená objektivem: Rozkvetlé louky

Naši čtenáři nepřispívají pouze texty o zajímavostech ve svém regionu, ale také fotografiemi. Pokud už dlouho fotíte takzvaně do šuplíku, jen tak pro svou radost, nebojte se svými fotografiemi pochlubit a poslat nám je do Valašského deníku. Něhu rozkvetlých luk a tesaříka užívajícího si krásný den na květu dokonale a s citem zachytila svým objektivem paní Dana Křenková a Vy to všechno nyní můžete obdivovat.

Rozkvetlé louky | Foto: Dana Křenková