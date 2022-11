Sklárny firmy S. Reich & Co. v Krásně nad Bečvou právě takové bohatě zdobené lampy dodávaly jak na tuzemský trh, tak do Anglie, Německa, Francie, Itálie, Nizozemí, ale i do zámoří (skrz obchodní pobočku v New Yorku) a východních zemí (nejvýchodnější pobočkou firmy byla Moskva). Ty nejluxusnější kousky měly ke svým zákazníkům dlouhou cestu: sklo krásenských sklářů putovalo na sever Čech: do Skalice a Boru u České Lípy, kde pro firmu S. Reich & Co. pracovalo až 1 800 malířů a brusičů. Ornamentálními rytinami a realistickou malbou zdobené lampy byly určeny především pro berlínskou obchodní pobočku. Luxusní lampy byly velmi žádaným zbožím a tak firma zřídila v polovině 70. let 19. století i malírny v Krásně, do nichž povolala malíře právě z oblasti dnešního Nového Boru.