Sestavování degustačních menu přitom bývá v restauracích výsadou šéfkuchařů či jejich zástupců.

„Je to velmi zodpovědná práce, jejíž výsledek má přímý dopad na spokojenost hostů a pověst podniku. Když proto Tobiáš přišel s námětem, jestli by si to mohl zkusit v rámci své závěrečné školní zkoušky, samozřejmě jsme váhali. Gastronomie je spolu s wellness službami důvodem, proč se k nám hosté opakovaně vrací, a nemůžeme si dovolit riskovat. Poté, co jsme jím navržené pokrmy viděli a ochutnali, ale bylo rychle rozhodnuto. Ujistili jsme, se, že během praxí dostal náš styl gastronomie dokonale pod kůži a dokázal přesně vystihnout filozofii naší kuchyně. Navíc jde o velmi pracovitého a aktivního studenta, což není u dnešní mladé generace běžné. I proto jsme ho rádi podpořili,“ vysvětlila ředitelka Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

Chuť a vzhled navržených chodů student ještě doladil pod vedením kreativního šéfkuchaře hotelu Petera Džurňáka a sommeliér Miroslav Sochora k nim přiřadil vhodná vína.

„Výsledek je opravdu skvělý a hosté mají příležitost ocenit výbornou práci začínajícího, velmi talentovaného mladého kuchaře. To, že tak šikovný mladý člověk „vyrostl“ právě v našem hotelu, je i pro nás skvělou vizitkou,“ dodala Zuzana Vašutová.

Osmnáctiletý Tobiáš Buzek jezdí na praxi do Velkých Karlovic již od druhého ročníku studia. V kuchyni pod vedením zdejších kuchařů poctivě tráví každý druhý týden. Zkušenosti už také sbíral na kratších stážích u Pavla Sapíka v Terase U Zlaté studně a Radka Kašpárka v michelinské restauraci Field.

„Vše, co jsem viděl a zažil, mě při přípravě menu inspirovalo. Zahrnul jsem do něj i variace pokrmů, které jsem miloval jako malý,“ říká mladík, v jehož menu hosté ochutnají například batátový zalévaný krém, konfitovaný bůček s jablečným pyré nebo čokoládové brownie s oříškovokaramelovým krémem a citrusovým sorbetem.

„Během praxí v Lanterně jsem si prošel vše z provozu kuchyně od umývárny a škrábaní brambor přes přípravu večerních bufé a cateringů až po degustační menu, začalo mě také bavit pečení. Sestavit celé menu byl můj sen a jsem vděčný, že jsem dostal šanci,“ svěřil se mladík, jenž se nyní připravuje na závěrečnou zkoušku k ukončení studia oboru kuchař – číšník a rád by pokračoval v cukrařině a také chce sbírat zkušenosti v zahraničí.

Spa hotel Lanterna dlouhodobě spolupracuje s odbornými školami vychovávajícími budoucí kuchaře a další hotelový personál. Klade důraz na zapojení studentů do všech činností v běžném provozu i do důležitých akcí Resortu Valachy.

„Lanterna patří k našim předním partnerům, díky podpoře paní ředitelky a její skvělé práci s našimi žáky jsme mohli realizovat ve výuce také několik odborných workshopů s odborníky. Tobiáš je nadaný žák s velkým zájmem o obor a příležitost, kterou mu Lanterna poskytla, je jedinečná pro jeho profesní růst a za mou praxi opravdu nevídaná,“ dodala Diana Volejníčková, ředitelka Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice.

Zážitková restaurace Vyhlídka je jednou ze dvou restaurací Spa hotelu Lanterna. Je otevřena pouze ve večerních časech a zaměřuje se na zážitková degustační menu o šesti chodech v komorní prostředí a s osobním servisem a nabídkou vín. Menu jsou obměňována každé dva měsíce a vždy snoubena s víny jednoho vybraného vinařství, při té příležitosti se také konají degustační večery za účasti šéfkuchaře a zástupce vinařství. Menu připravené Tobiášem Buzkem je snoubeno s víny Juřeník & Žďárský. Za jeho účasti a za přítomnosti zástupce vinařství se bude servírovat v sobotu 11. dubna.

Autorka textu: Martina Žáčková