Nevíte, kam na výlet? Počasí slibuje návrat letních teplot, tak můžete vyrazit třeba na výšlap na Pulčínské skály na Valašsku. Je tam krásně. O krátké dovolené tam vyrazil také Vít Slanec, kterému děkujeme za pěkné fotky.

Z výšlapu na Pulčínské skály. | Foto: Vít Slanec

Už ze začátku se zdálo, že to nebude úplně nejlehčí výšlap, ale šel jsem do toho. Cestou můžete pozorovat krásnou přírodu a díky Google Lens i objevovat rostliny, které si člověk buď nepamatuje ze školy, nebo nezná… A nejen rostliny, ale také i drobná zvířata šlo zahlédnout. Čím více jsem si všímal přírody, tím více jsem pozoroval… Maliny, borůvky jako svačina přišly vhod. Po zdolání prvních kilometrů se i objevila tabule, která doporučovala cestu, aby to bylo i bezpečnější – ještě, že jsem se tak vydal, protože opačně by to bylo ještě náročnější.



Po cestě jsme narazili na studánku, kde s malou přestávkou jsme načerpali trochu sil a i vodu z ní, poté jsme pokračovali na tu nejtěžší část, a to šplhání po skále. Po cca 10 km v nohách jsme ještě den zakončili koupáním v bazénu ve Zděchově.