Je libo módní doplněk z norské vlny? Byl i v šatníku paní Baťové

Venku mrzne, takže teplý vlněný svetr s norským vzorem je v lednových dnech ideální volbou při ranní probírce šatníku. A co třeba módní kabelka z norské vlny? Ručně tkaná, s motivy květů v pestrých barvách? Pro tu si do šatníku sáhne asi málokdo – pro takový kousek se musíme vnořit do historie. Zhruba před sto lety byly gobelínové kabelky velmi originálním doplňkem. Byly tkány z norské či švédské vlny (roli hrála kvalita příze, ne její výhřevnost) a ve valašských gobelínových dílnách si je kupovaly dámy z lepších kruhů – mezi nimi i paní Baťová.

Alois Jaroněk, návrhy na gobelínovou kabelku, 1909, akvarel na papíře. | Foto: Sbírka Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm