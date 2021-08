Už se Vám stalo, že jste byli nadšení pro věc, těšíte se, plánujete, jak od určitého dne bude vše jiné, lepší, úžasné a nakonec to dopadne tak, že jak rychle jste se svou vysněnou změnou začali, tak jste i rychle skončili? Možná jste zklamaní, ztrácíte důvěru v sami sebe. I vy však můžete získat život svých snů, kde se budete cítit skvěle a pozitivní změny se stanou hravě a s lehkostí již trvalou součástí Vašeho každodenního dne. Více v článku Pavlíny Podloučkové, za který moc děkujeme.

Nakupování kvalitních surovin se ze zdravotního hlediska dlouhodobě vyplatí. | Foto: Pixabay.com, Pexels.com

1. Stanovte si konkrétní cíl a ten si napište na viditelné místo. Do neviditelného cíle se jednoduše nedá trefit a Vaše snahy by skončily opět s jediným výsledkem a to zklamáním.