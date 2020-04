Výsledkem hádky by měla být spokojenost na obou stranách. Ve vztahu není vítěz, většinou prohrávají oba. Nebo oba vítězí. Zdravá hádka může pročistit vzduch a oba účastníci se mohou mnohé o sobě dozvědět. Jenže není hádka jako hádka.

Hádky mohou mít příčinu v dlouhotrvajícím problému, takže energie, kterou bychom měli napnout k jeho řešení a ke spolupráci, často vrhneme do hádky. Někdy ale hádky vznikají z malých nedorozumění, ponorkové nemoci, z toho, že nejsme zvyklí komunikovat o svých pocitech.

SPOUŠTĚČI HÁDKY

Spouštěčem hádky může být špatná nálada, která pramení z úplně jiných příčin, než kvůli kterým se začneme hádat. Někdy je důvodem jen nahromaděná energie a potřeba ji uvolnit, což může být právě případ karantén a vykolejení z běžného režimu. No a někdy to prostě může i hádající vlastně bavit. Tady by ale bylo fajn si uvědomit, že bavit by to mělo oba. I ke zvládnutí hádek je potřeba úsilí obou účastníků.

Jestliže partneři na sebe útočí, vyčítají, ponižují se, tak se pravděpodobně k žádnému řešení nedostanou. Vyčítání je, jako když vysypete odpadkový koš a přehrabujete se v tom, co prošlo. Někdy je potřeba odpad vysypat, ale je lepší vysypat, vynést pryč a začít s prázdným košem, ne?

Tipy pro konstruktivní hádku:

Dohodněte se na průběhu hádek, na pravidlech ve chvíli, kdy jste v pohodě, kdy cítíte, že je vše v pořádku, že se máte rádi, kdy se cítíte dobře a oba chcete komunikovat.

Používejte já místo ty. JÁ sděluje informace o sobě, o svých pocitech, o svých postojích. TY útočí a obrana před útokem je protiútok nebo útěk.

Základním pravidlem by měl být respekt k druhému ale i k sobě a nastavení si hranic, co už opravdu není pro mě přijatelné.

Naučte se vstřícně naslouchat. Proto máme jedna ústa a dvě uši, abychom víc naslouchali a méně mluvili.

Neskákejte si do řeči, nechejte si každý prostor pro své vyjádření.

Neukončujte hádku útěkem, ale usmířením, dohodou, kompromisem. Prostě ukončete hádku Oba. Ne tak, že jeden uteče do vedlejšího pokoje a druhý tam ještě pětkrát vběhne, protože potřebuje něco doříct.

Řešte vždy aktuální problém, krok za krokem.

Nevytahujte minulost, neútočte na blízké svého partnera či partnerky a nepoužívejte věty typu: No jasně, ty jsi celý tvůj otec. Za to stejně může tvoje matka. V hádce jste jen vy dva.

"Neflusejte" vztek na někoho, koho se váš vztek netýká. Někdy si člověk vylije zlost z práce na partnera, vztek na partnera na děti, naštvání sám na sebe třeba na celou rodinu.

Neponižujte se navzájem. Nevydírejte a nevyhrožujte, nenuťte partnera k slibům pod tlakem.

Pokud můžete, hádejte se tak, aby i vaše děti viděly usmíření, nejen hádku. Často se rodiče pohádají před dětmi a pak se usmíří, až děti usnou. Ale děti usnou s tím, že hádka proběhla a nabudou pocit, že se rodiče nemají rádi a každá taková hádka ohrožuje pocit bezpečí dětí.



Někdy i po ukončení hádky je problém stále nevyřešený. To se prostě stává, protože se nedohodneme na kompromisu, ani jeden z účastníků nechce ustoupit ze svého stanoviska. Někdy je to o pocitu získat moc, někdy hrají významnou roli naše rodinné vzorce, nejen jak se hádat,ale trvat na svýh postojích a nepřipouštět změnu. Jenže změna je život a umění vyjednávat je skutečně umění, kterému je potřeba se učit. Někdy jsou hádky v partnerských vztazích také o tom, že jeden od druhého potřebuje získat aspoň nějakou energii. Když to nejde po dobrém, tak to jde po zlém. Možná, než hádka proběhne stačí se zamyslet a přiznat si pocity, co vlastně potřebuji.

Autorka textu: Markéta Skládalová, pedagogická lektorka