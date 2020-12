Jak přes svátky nepřibrat a při vaření ušetřit maximálně čas - díl druhý

Nepřibrat přes svátky, do toho ušetřit co nejvíce čas a energii při vaření a ještě k tomu naspořit peníze navíc? Pro někoho to může být představa nereálná až bláznivá. My vám však ukážeme, že s našimi radami to zvládnete úplně hravě, s lehkostí a s úsměvem na tváři. Kdy chcete začít žít svoje sny, když ne dnes?

Jezte vždy pestře | Foto: Pavlína Podloučková