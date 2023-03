V našem muzeu aktuálně probíhá vyhodnocování keramických nálezů z výzkumu náměstí ve Valašském Meziříčí. Jednotlivé střepy jsou evidovány a tříděny podle různých kritérií. Mezi ty nejzákladnější patří velikost, barva, zrnitost keramického těsta nebo výzdoba. Samozřejmě u větších kousků je snaha o určení typu nádoby (hrnec, džbán, mísa, talíř apod.), z které analyzovaný zlomek pochází. Také je vhodné zjistit, o jakou část nádoby jde (okraj, ucho, dno, hrdlo apod.). V ideálním případě je možné nádobu nebo alespoň její poměrnou část zrekonstruovat do původního stavu a následně ji prezentovat veřejnosti.

Repliky regionálních nálezů středověké keramiky. | Foto: Fotoarchiv MRV

Keramické fragmenty tvoří nejpočetnější nálezovou kategorii na většině archeologických lokalit. Takže když archeolog začne vyhodnocovat nálezy z libovolného výzkumu, nevyhnutně ho čekají kvanta drobných zlomků, které na první pohled nepřinášejí žádnou novou a už vůbec ne převratnou informaci. Když se to tedy porovná například se zkoumáním jednoho zdobeného meče, jde o výrazněji delší a poněkud méně záživný proces.

Navzdory výše uvedenému může podrobný rozbor několika pytlů s keramickými zlomky přinést zajímavé informace o běžném každodenním životě na zkoumané lokalitě. Je však nutné si uvědomit několik faktů. Za prvé – keramické nádoby zastupovaly úlohu dnešních PET láhví, obalového skla, mikroténových sáčků, kuchyňských a stolovacích sad, transportních jídelních krabiček a dalších podobných věcí. Za druhé – základní užitková keramika se vyráběla prakticky v každé obci, ale některé luxusní či specifické nádoby byly často významným artiklem dálkového obchodu. A za třetí – jako každý lidský výrobek podléhala i keramika módním trendům a technologickým změnám.

Minulé společnosti (od mladší doby kamenné po začátek 20. století) byly tedy keramikou doslova zahlceny. Kromě návyků jednotlivce (např. se dá zjistit, co v kterém hrnci člověk vařil) je možné detailně sledovat vnitřní (výrobně-technologické, distribuční) i vnější (obchodní, diplomatické) společenské vztahy celé kultury. Proto když budete vyhazovat do popelnice další PET láhev, vzpomeňte si, co všechno může o Vás za pár let říct, a tak ji dejte raději recyklovat.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko

