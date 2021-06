V následujícím článku vám ukážeme, čemu se vyhnout a co upřednostnit, abyste získali pro svůj organismus co nejkvalitnější přísun těch nejdůležitějších látek pro bezproblémový chod vašeho těla a ještě si pořádně pochutnali.

 Hledejte u výrobku, z čeho se dané pečivo skládá. Suroviny musí být seřazeny tak, jak jsou použity. Například u žitno-pšeničného pečiva převažuje mouka žitná. Žitné pečivo má hodně vlákniny, vitamínů, minerálů a rovněž déle vydrží.

Složení pečiva ovlivňuje kvalitu vašeho zdravíZdroj: z webu pexels.com

 Doporučuji kupovat pečivo s vyšším množstvím vlákniny, což je od 5 g vlákniny na 100 g výrobku.

 Nenechte se oklamat výrobky s honosnými názvy, pod kterými si představíte výrobek „zdravější“, ale ve skutečnosti se jedná pouze o klamavý dojem. Například pojem cereální. Pod tímto slovem se mnoho z vás může domnívat, že toto pečivo je zdravější variantou, než všechny ostatní výrobky.

Co to však cereální znamená?

Cereální = obilninový a fakt je ten, že všechno pečivo je vyrobeno z obilovin. Už chápete? Cereální může být i obyčejné bílé pečivo. Vícezrnné pečivo znamená, že se používá více druhů mouky, ale neznamená to, že v něm najdete mouku celozrnnou.

Na co si dát ještě pozor?

Na barvu. Většina lidí si myslí, že tmavé pečivo rovná se kvalitní, ale pravda je taková, že pečivo bývá velmi často dobarvované, což vede následně k mýlce, že konzumujete výrobek vyšší kvality, a přitom žitnou mouku nemusí vůbec obsahovat. Dále pak na množství soli. Sůl dehydratuje a způsobuje řadu nepříznivých zdravotních omezení.

Na co se tedy soustředit?

Zaměřte se spíše na celozrnné výrobky. To je pečivo vyrobené převážně z celozrnné mouky. Je zde zachováno to nejdůležitější – vyšší obsahminerálních látek, vlákniny, je nutričně hodnotnější. Grahamové pečivo se skládá z celozrnné mouky, takže s vysokým obsahem vlákniny.

Proč zmiňujeme neustále vlákninu? Vláknina je naprosto nezbytná pro váš kvalitní život – navozuje například pocit sytosti, chrání před závažnými onemocněními trávicího traktu, snižuje hladinu špatného cholesterolu, cukru, prevence zácpy.

A rada na závěr?

Prioritně se zaměřte na to, jestli kupujete opravdu kvalitní pečivonebo ne. Podívejte se na obsah vlákniny, množství soli (čím méně, tím lépe). Již dnes můžete udělat první krok k tomu, abyste se zítra cítili mnohem lépe.

Mgr. Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, certifikovaný poradce pro výživu, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakty: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835