Péče o kvalitní výživu začíná správným stravováním ženy již před otěhotněním. Vše, co maminka v průběhu těhotenství sní, ovlivňuje kvalitu života jejího dítěte.

Co je potřeba pro správný vývoj dítěte udělat?

Prioritně se u maminek vyhnout extrémůmjako je nadváha, obezita nebo naopak podvýživa. Základem bezproblémového vývoje je kojení. Na kvalitu mateřského mléka má hlavní vliv to, jakým způsobem se stravuje žena, která kojí. Děti je vhodné učit hned od začátku tomu, co je a není správné pro jejich zdraví. Buďte pro dítě vzorem a jděte příkladem. Nesprávné vzorce chování si přenášejí automaticky do dalších let a budou je uplatňovat následně i v dospělosti.

Z čeho se má taková zdraví prospěšná svačinka skládat?

 Z komplexních sacharidů jako je například celozrnné pečivo

 Z bílkovin – pro představu acidofilní mléka, kefír, tvaroh, kvalitní šunka, či jogurty

 Z dostatku vitamínů, minerálních látek prostřednictvím ovoce, zeleniny

 Z kvalitních tuků – semínka, oříšky

 Nezapomínejte rovněž na dostatek pitného režimu, aby dítě nebylo v průběhu dnedehydratované a nezpůsoboval mu tento stav nepříjemná omezení v podobě bolestihlavy, poruchy koncentrace, nervozity, podrážděnosti, vyčerpání, či únavy.

Díky vyvážené svačince děti nebudou mít brzy hlad, nebudou se cítit nedojedené a mít chutě na nezdravé pamlsky v průběhu dne. Zároveň tak rodiče sníží rizika zdravotních komplikacído budoucna v podobě nadváhy, vzniku cukrovky, nebo obezity. Rozhodně dětem nezakazujte sladkosti. Děti si k nim následně najdou cestu sami bez vašeho svolení. Dbejte raději na kvalitu sladkého a množství, které odpovídá věku dítěte, zdravotnímu stavu, nebo fyzické zátěži.

Doporučení na závěr?

Motivujte svoje děti. Mohou vám aktivně při přípravě jídel pomáhat,nakupovat s vámi, vymýšlet nové recepty. Tuhle formu mám odzkoušenou a funguje naprostoskvěle. Děti se těší na nová jídla, vzniká spolupráce, pohodová atmosféra. Nahraďte nevhodné potraviny podobnými, ale zdravějšími a udělejte si z přípravy jídel zábavu.

Mgr. Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

