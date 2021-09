Kdo by neznal václavky. Houby, které rostou v trsech na pařezech stromů. Jsou typickým symbolem podzimu a své pojmenování dostaly podle svátku svatého Václava právem. Právě na konci září a začátkem října ji v lesích nejčastěji najdete. Letos se však vyplatí vyrazit na václavky dřív. Za snímky děkujeme houbaři Josefu Kovářovi

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.