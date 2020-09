Houbařská výzva stále pokračuje aneb Hřibovitá trojka - kozák, kovář a pravák

Čtenář reportér





Co Čech, to houbař. Naše Houbařská výzva stále pokračuje! Čtenářka Dana Křenková nám do redakce zaslala trojici hřibovitých hub - kozáka, kováře i hřiba smrkového. Pochlubte se i vy svými jedinečnými úlovky. Rádi je uveřejníme.

Hřib smrkový | Foto: Dana Křenková