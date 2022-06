Holešovská regata: Na vodu vyplul osminohý pavouk, lidé zdolávali vodní lávku

Po dvou letech čekání o třetím červnovém víkendu vyplula v zahradách zámku Holešov desátá Holešovská regata. O to více si fanoušci a návštěvníci užili skvělé koncerty - No Name, Mňágu a Žďorp, Mirai a další kapely a zpěváky, vychutnali si přehlídku netradičních plavidel nebo fandili svým borcům při přejezdu vodní lávky. Zájemci si také mohli užít muzikál Popelku nebo si prohlédnout krásnou výstavu panenek v holešovském zámku.

Holešovská regata. | Foto: Jarmila Vráblová