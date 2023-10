Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín zahájil speciální happening, jež má za cíl získat 100 dobrovolných pravidelných finančních dárců pro podporu dětí, kterým život nepřipravil zrovna příznivý start do života.

100 Hrdinů | Foto: 100 Hrdinů

Zapojit se může každý, komu nejsou dětské osudy lhostejné, více informací naleznete na webu 100hrdinu.cz.

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je poskytovat poradenství, pomoci a podpory lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

„Děti nemohou za to, do jaké rodiny se narodí. Ovšem můžeme jim společně pomoci vytvořit bezpečné prostředí tak, aby měly relativně klidné dětství. A taková činnost se bez finanční pomoci neobejde. Proto se Azylový dům rozhodl pro speciální happening, díky kterému by chtěl najít 100 hrdinů dětských snů, kteří by pomohli podporovat pravidelně malé děti, jimž okolnosti nepřipravily úplně jednoduchý start,“ uvádí Michal Trčálek, ředitel Azylového domu a pokračuje: „zahájení celé akce proběhlo na Dni Zlínského kraje 23. 9. 2023 u Baťova mrakodrapu. Pokračovat s hledáním stovky Hrdinů dětských snů budeme pokračovat až do Vánoc.“

Aby mohly být mámy zase mámami

Finanční obnos zajistí činnost Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín, který pomáhá maminkám být znovu maminkami. Často běžné aktivity, jako je příprava do školy nebo zajištění denní agendy může být pro některé z nich obtížné.

My pomáháme v rodinách tak, aby byly co nejsamostatnější a děti měly zázemí, které si zaslouží. Tři příběhy rodin, které díky pomoci Azylového domu svízelnou situaci překonaly, si můžete přečíst na webových stránkách 100hrdinu.cz, kde naleznete také speciální Počítadlo hrdinů, které ukazuje počet pravidelných dárců, kteří se již do sbírky zapojili.

Registrace je velmi jednoduchá a samozřejmě transparentní. Všechny informace naleznete na webu 100hrdinu.cz a nejnižší pravidelná částka je 100 Kč měsíčně. Hrdinou dětských snů se mohou stát i firmy a dětské sny je možné podpořit i jednorázovými dary. Každý si zaslouží bezpečné dětství. Přidejte se k iniciativě i vy a staňte se Hrdinou dětských snů. Akce probíhá do konce roku 2023.

Petra Trčálková