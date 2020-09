O prezentaci rozsáhlého fotografického archivu veřejnosti se v našem muzeu již delší dobu diskutovalo. Probíhala příprava fotografií a hlavně popisných dat. A nastalá situace kolem epidemie koronaviru tuto vizi pomohla "zhmotnit" a výsledek snažení předložit široké veřejnosti.

Jan Masaryk při odhalování pomníku T. G. M. v Karolice | Foto: archiv MuRV

Zpět do historie budování fotoarchivu

Podívejme se nejprve do historie, do roku 1965, do doby, kdy se začal fotoarchiv muzea cíleně tvořit. Pracovníci tehdy ještě Vlastivědného ústavu Vsetín přikročili k systematické evidenci fotografií dokumentujících dějiny regionu.