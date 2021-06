Díky červánkům vznikla úžasná scenérie nad Beskydami a Frenštátem pod Radhoštěm. Když slunce zapadá, tak přichází další magický čas nad Frenštátem zvaný zlatá hodinka.

Co jsou to červánky?

Červánky představují jev, který se za určitých okolností objevuje na obloze, a to buď ráno, když se rozednívá, či večer, když se stmívá. Častější jsou večerní červánky.

I když podle názvu „červánky“ si vybavíme oblohu zbarvenou dočervena, může mít i další odstíny – růžové, oranžové a žluté.

Barvy se mění podle toho, jak vysoko je slunce nad obzorem. Čím níže je nad obzorem, tím více se mění ze své žluté barvy přes oranžovou k červené. Červánky je možné vidět ještě chvíli poté, co slunce zajde za obzor. Červánky nemůžeme pozorovat, pokud je zrovna celá obloha pokrytá mraky.

