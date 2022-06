Důležitou postavu zde sehrála i čivava Maggie, dalších drobných ale podstatných rolí se zhostili členové kapely. Do klipu se jako komparz zapojili i skuteční fandové. Příběhem se klip do značné míry drží textu písničky, je ale pojatý zábavnou formou a jeho závěr dává prostor pro fantazii. Kapela se při jeho natáčení opravdu skvěle bavila a práce s profesionálním týmem WOLL DESIGN jim přinesla spoustu zážitků a nových zkušeností. Tyto ingredience by měly být skvělým základem pro to, aby se stejně bavili i fanoušci při jeho sledování.

Režisér klipu Michal Viečorek z WOLL DESIGN k natáčení řekl:

„Rychlík je klip v rámci hodně odlišného žánru, než jaký obyčejně točím. Což je vlastně moc dobře, protože to jen dokazuje, jak hodně rozdílné můžou projekty být. Přesto odvedu práci, která se ode mě očekává a co se k danému žánru hodí. S kapelou GAIA to byla již druhá spolupráce a i tato byla moc příjemná. Všichni se chovali velice profesionálně a na place odvedli skvělou práci. Věřím, že pro fanoušky to bude hodně povedený klip, který je pobaví. A pro ty, kteří si kapelu vyhledají poprvé, důvod k jejímu dalšímu sledovaní, protože kapela má spoustu plánů do budoucna.“

Koncert kapely Gaia můžete navštívit 10. července od 16.30 hodin u zlínskeho zámku.

Bára Havelková

Zdroj: Youtube

