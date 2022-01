Poslední zimy moc sněhobílé nejsou, a tak jsem využil příležitosti, když se teď na chvíli bílá pokrývka krajiny objevila. Ve Zlínském kraji existuje mnoho krásných míst, kde lze krásně fotit, jako například poutní místo sv. Antonína, cestou domů jsem zachytil také další poutní místo, kde sníh vytváří zajímavou kulisu. Tím je Velehrad. Neznám nikoho, kdo by to tu neznal.

A poslední místo, kde jsem se rozhodl ještě zastavit, byla rozhledna u obce Salaš. V ten den byl bohužel velký opar, nebylo vidět moc do dály, ale za ten nádherný pohled do zasněžené krajiny to stálo.

Vít Slanec

Muzeum rozšířilo svou sbírku obrazů malířky Jaroslavy Hýžové