Uplynul rok od rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku, který na české straně trvalo uhasit tři týdny a zasáhl 1100 hektarů lesa. Na německé straně ho hasiči hasili o týden déle, požár tam zasáhl 160 hektarů. Vydala jsem se podívat, jaké požár zanechal následky v okolí Pravčické brány, a jak to tam vypadá rok po požáru.

V místech, ze kterých dříve nebyla Pravčická brána vidět kvůli vysokým stromům, se i rok po požáru naskýtají výhledy, které už za pár let opět nebudou k dispozici. | Foto: Tereza Müllerová

Po zhruba třičtvrtěhodinové cestě se mi po výjezdu z Mezní Louky směrem na Hřensko naskýtá pohled, který mi vyrazil dech. „To je strašný,“ pronáší Martin, který mě na mé cestě doprovází. V místech, kde dřív silnici lemovaly stromy a pokračovaly v krásný hustý les, je holé strniště s černými ohořelými pahýlky, které bývaly stromy. Nevěřím svým očím a po těle mi běží husí kůže. České Švýcarsko je mojí oblíbenou destinací na výlety a pohled na spoušť, kterou tu zanechal požár, mi trhá srdce.

Blížíme se k Hřensku a potkáváme čím dál tím víc turistů. Dole v Hřensku stopy po požáru hledáme skoro marně. Lze tu vidět jen jednu malou oblast vysoko nad údolím, kde je holá skála s pár ohořelými stromy. Parkujeme na placeném parkovišti a vydáváme se na tři a půl kilometru dlouhou cestu za dominantou Českého Švýcarska. Cestou míjíme turisty nejrůznějších národností, většina ale mluví německy a ukrajinsky. „Čekala jsem to tu horší,“ popisuje svoje pocity ze spáleniště jedna z Češek, kterou potkáváme cestou vzhůru. Je to už několikátý takový názor, který slyším. Nevím ale, jak by to ‚horší‘ vypadalo. Je ale pravda, že v černo-šedém strništi s kusy popadaných ohořelých stromů a popelem, začíná vykukovat zelená barva. Rostou tady malé keříky, kapradí ale i něco, co vypadá jako zárodky nových listnatých stromů.

Protože ve svazích teď chybí stromy, které by bránily výhledu, celou dobu vidím, jaká cesta nás ještě čeká. Z okrajů cest zmizela i zábradlí a nová tu ještě postavená nejsou. „Tady vidíš, že kvůli skále už neměl oheň kam postupovat. Ten pařez je ohořelý jen z jedné strany,“ ukazuje mi Martin zajímavý úkaz.

Po výšlapu, si chceme na chvíli sednout. Pod obloukem Pravčické brány sedí tolik lidí, že zbývá už jen poslední stůl. Je čas oběda, většina lidí si kupuje něco k jídlu. My se po krátkém odpočinku vydáváme na vyhlídky. Při pohledu na opravdu velký kus shořelého lesa jsem dnes už poněkolikáté v šoku. Že byl požár rozsáhlý jsem věděla, když to teď ale vidím na vlastní oči, je to opravdu ohromující. Překvapit to musí snad každého.