FOTO: Jaro v kraji. Podívejte se nejen na krásné rozmary počasí

Den 28. března 2023 dle mého byl ve znamení chaosu, kdy se počasí nemohlo rozhodnout, jestli bude pěkně, zataženo, sněžení ….. Ano, v jarních dnech opravdu sněžilo a ne zrovna málo, (… to mohlo takhle v zimě…). Měl jsem tehdy jet neplánovaně na kole do Ostrožské Lhoty. Odkládat to nebudu, MHD se mi taktéž nechce, tož beru foťák a vyrážím.

Jaro na Zlínsku. | Foto: Vít Slanec

První kilometry cca po Uherské Hradiště až na chladný vítr byly jarní, ale s postupem na Ostrožskou Novou ves se to měnilo jak sínusovka střídavého proudu (přirovnání k elektrice, i proto že jsem vyučen a dělám tuto profesi). Dokonce pří jízdě zpět jsem zažil i chumelenici, a to přímo v Ostrožské Lhotě, no a cesta na Napajedla…. Jelikož foukal severák, tak to bylo namáhavé. Po menší pauze při focení u Kunovic – vláčky (můj koníček) jsem ještě odbočil z hlavní trasy u Huštěnovic, a to kvůli plánům na rekonstrukci elektroinstalace na rodinném domě (tato práce mě baví), i když jako trolejář na dráze (elektrotechnik železniční dopravní cesty) to mám jako zábavu. Po návratu domů jsem byl značně vyřízen, a to i díky protivítru. Vít Slanec