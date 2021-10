Myslím, že i přes některé komplikace a náročnost terénu po deštích jsme si všichni výlet užili a budeme se těšit na další. Naše příští kroky povedou na Lysou horu. Poté se zavřeme na zimu do počítačové učebny, kde budeme naše videa z výletů stříhat.

Na Santově následovala první pořádná svačinová pauza a přišly první paprsky slunce. Oblíbená hospůdka měla bohužel zavírací den, ale řízky v baťůžkách to jistily. Poté jsme pokračovali k Cábskému jezírku, kde nás už po cestě vítal krásný mlok. U jezírka žáci vypracovali podle informačních tabulí část úkolů z pracovního listu, které pro ně přichystal pan učitel Navrátil.

Naše trasa vedla z Malé Bystřice od restaurace U Bušů a první záběry do chystané videoreportáže byly opravdu složité, když se herci třepali zimou. Protože ale následoval prudký výstup k Santovu, brzy jsme se zahřáli, ale spousta našich malých turistů si zase promočila boty i s ponožkami v bahně a mokré trávě. Nechyběl ani nějaký ten blátivý pád a oblečení zastříkané až do pasu. Podzim je holt tady!

S novým školním i projektovým rokem jsme se vrhli v rámci projektu Erasmus + Hiking – Explore And Learn! s nadšením na turistiku, která tvoří zásadní náplň našeho projektu. Po loňském Ondřejníku přišel na řadu druhý výlet, a to na Cábské jezírko, se zaměřením na jeho přírodopisné zajímavosti. Na výlet jsme vyrazili ve čtvrtek 23. září 2021, ale organizace se neobešla bez problémů. Přesouvání termínu kvůli počasí, nesoulad s kroužky žáků kvůli přesunu, nachlazení žáků i učitelů… Nakonec se nám podařilo vyrazit v počtu 11 žáků a vše jsme zvládli na jedničku.

